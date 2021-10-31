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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нічого ніколи не викидають

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нічого ніколи не викидають

Credits

Їх називають Плюшкіними — за аналогією з відомим героєм гоголівських "Мертвих душ".

Вони зберігають все — від чеків із магазинів, які скупчуються за кілька місяців, а іноді і за кілька років, до порваних речей: колготки, які пустили стрілку, можна надіти під джинси, а побитий міллю светр — на дачу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нічого не викидають.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви є рекордсменом накопичення — вони ніколи нічого не викидають. Міркування, яким вони водночас керуються, звучить просто і зрозуміло: "А раптом знадобиться?" І, треба визнати, вони дійсно часто знаходять застосування речам, які інші давно відправили б на смітник. Наприклад, вдало вписують в сучасний образ мамину мереживну блузку або бабусин ридикюль, за що отримують масу компліментів від оточення.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які вважають головною своєю чеснотою вміння твердо — обома ногами — стояти на землі, не в змозі розлучитися з речами, які, на їхній погляд, є якісними і надійними, та до того ж ще й, незважаючи на свій "похилий" вік, працюють без перебоїв. Вони щиро не розуміють, навіщо міняти такі хороші речі на сучасні, які зламаються через кілька місяців. І той факт, що їхня комора в зв'язку з цим часто нагадує крамничку старожитностей, їх зовсім не бентежить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — як би старанно вони це не приховували — в глибині душі є романтиками, про що красномовно розповідають предмети, які вони дбайливо зберігають. Серед їхніх "багатств" можна знайти квиток до Парижа, куди вони літали понад десять років тому, валентинку, подаровану хлопцем, з яким вони давно розлучилися, і засохла троянда з весільного букета подруги, вирваного в нерівній боротьбі у інших претенденток. Ви скажете, мотлох? Представники знака кажуть: приємні спогади про щасливі події, які канули в Лету.

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