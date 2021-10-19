Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пробачать зраду

На найпоширеніший питання, яке люди ставлять один одному: "Чого ти ніколи не зміг би пробачити?", Існує не менш поширена відповідь: "Зрада".

Проте для одних — це просто слова, а інші — дійсно назавжди викреслюють з життя людину, який їх зрадила. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які ніколи не пробачать зраду.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони за велику кількість позитивних рис характеру на рідкість злопам'ятні, тому ніколи і нічого не забувають — особливо погане. Навіть якщо вони пообіцяють, що пробачать і забудуть зраду, це не означає, що так і буде насправді — представники знака не владні над собою. Вони все одно будуть "перетравлювати" в душі всі деталі того, що сталося і нагадувати про них коханій людині, і таки перетворять його життя на пекло — їм краще не зраджувати.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці — знак чуттєвий і грайливий, при цьому вони рідкісні власники, тому ніколи не віддадуть те, що їм належить, включно з людьми, яких вони люблять. Якщо ж близька людина все ж вирветься з їхнтої влади і зрадить їм, представники знака розлютяться, що може здатися найстрашнішою їхньою реакцією, але це не так. Згодом, заспокоївшись, представники знака зрозуміють, що ніколи не зможуть пробачити зраду, і, як би сильно не любили, відвернуться від предмета своєї пристрасті.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги, дізнавшись, що кохана людина їм не вірна, не стануть влаштовувати істерики і бити посуд — така поведінка їм не властива — зазвичай, всі свої трагедії вони переживають глибоко в душі, не дають пристрастям вирватися на поверхню. Але це не означає, що вони не переживають — в глибині душі у них вирують справжні бурі, які залишають серйозні зарубки на серці — через це вони і не прощають зраду: їм простіше розлучитися з невірним партнером замість того, щоб відчувати біль, та все одно перебувати поруч з ним.

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