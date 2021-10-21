Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які обожнюють фліртувати

Флірт — початок будь-яких стосунків, але далеко не всі знають, як показати свою прихильність вподобаній людині.

Проте є люди, у яких навички та вміння загравати, що називається, в крові. Астрологіня Людмила Булгакова назвала знаки, які обожнюють — і вміють — фліртувати.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни по натурі — мисливці, тому, щоб не втратити інтерес до об'єкту своїх почуттів, вони повинні постійно його переслідувати. І флірт в цьому сенсі — найкращий спосіб підтримувати у відносинах азарт погоні: вони то наближають до себе вподобаного людини, то віддаляють його від себе, ніж тримають в тонусі і його, і себе. Правда, далеко не всім подобається такий підхід на початковій стадії роману, але тут вже, як то кажуть, кожен вибирає те, що йому подобається.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята фліртують не навмысне, а, так би мовити, мимоволі. Властива знаку подвійність диктує їм лінію поведінки, згідно з якою вони сьогодні повертаються до об'єкту своєї симпатії однією стороною, а вже завтра — іншою, зазвичай, протилежною. Витримати такий перманентний контрастний душ можуть не всі, зате ті, хто не злякався і прийняв такі умови гри, можуть розраховувати на прихильність представників цього знака.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, як один з найбільш полігамних знаків зодіаку, володіють навичками флірту, що називається, від природи — в іншому випадку вони навряд чи змогли б зачарувати стільки представників протилежної статі. Як вони це роблять, вони і самі навряд чи можуть сказати: кожен раз вони імпровізують, що говорить про те, що у них немає ніяких штампів і кліше — тільки натхнення. Встояти перед їх мистецтвом фліртувати і схиляти до себе серця не може ніхто.

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