Астрологиня назвала знаки зодіаку, які витрачають багато грошей на подорожі

Подорожувати можна по-різному: когось цілком влаштує автостоп і хостел, а комусь потрібен квиток у бізнес-клас і номер у п'ятизірковому готелі.

Далеко не всі готові викласти за свій відпочинок або екскурсію багато грошей, але є люди, які краще нікуди не поїдуть взагалі, ніж відмовлять собі в комфорті. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які витрачають багато грошей на подорожі.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви впевнені, що дійсність, яка їх оточує, повинна відповідати їхньому королівському статусу — тобто, була розкішною в усіх сенсах. Літак тільки бізнес-класу, готель — тільки найдорожча, ресторани — тільки наймодніші. Слідом за героїнями рекламного ролика знаменитого косметичного бренду вони готові вигукнути: "Ми цього варті". Їм і на думку не може спасти, що все це можна отримати за меншу ціну, тоді вони почуваються, вже вибачте за вислів, лохами.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям не важливий пафос — їм потрібен комфорт, за який вони готові платити, яким би дорогим він не був. У будь-якій подорожі їм потрібно передусім отримати задоволення, а воно можливе, тільки якщо їм буде максимально зручно і смачно. У цьому сенсі представники знака не женуться за модою — так, вони готові пообідати в простенькому ресторанчику, якщо знають, що там готують по-домашньому смачно.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези очікують від подорожей насамперед естетичних задоволень: вони повинні відвідати максимум музеїв і театрів, що в наш час є не найдешевшим задоволенням, не кажучи вже про "сувеніри" у вигляді альбомів з мистецтва, які можуть спустошити будь-який гаманець. Додому вони повертаються навантажені цим добром, як верблюди, і водночас зовсім не шкодують про витрачені гроші — задоволення, яке вони відчувають, перегортаючи сторінки і поринаючи у спогади, ні з чим не можна порівняти.

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