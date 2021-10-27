Астрологиня назвала знаки зодіаку, які все планують заздалегідь

Мати в запасі план і діяти відповідно до нього — завжди добре, адже це значно зменшує кількість прикрих випадковостей.

Однак далеко не всім вдається діяти методично і розважливо — це вимагає наявності відповідних якостей характеру. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які все планують заздалегідь.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які є найпрактичнішим знаком зодіаку, нічого не роблять без плану, який у них, як у містера Фікса зі знаменитого мультфільму, завжди є в запасі. Для представників знака н має жодного значення, розрахований їхній розклад на тривалий термін або всього лише на день, головне для них — точно знати, якими будуть їхні подальші дії, а вже в тому, що у них вистачить сили волі, можна не сумніватися — ці залізні леді і джентльмени впораються.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які є головними зодіакальними трудоголіками, планують кожен свій день і не відступають від його пунктів ні на крок — в цьому сенсі представники знака навіть трохи нудьгарі. Але ця якість йде їм тільки на користь, оскільки вони вкрай рідко виявляються в цейтноті, завжди і все встигають зробити вчасно і не вислуховують від начальства догани за те, що не здали роботу вчасно. Щоправда, іноді вони потрапляють у власну пастку: чим більше вони роблять, тим більше завдань перед собою ставлять.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки теж люблять планувати своє життя, і роблять це на тривалий проміжок часу — скажімо, на рік, а то й на десять. З огляду на властивості їхнього характеру, неважко буде припустити, що добра половина їхніх намірів подібна до мрій і фантазій, проте, хоч і неймовірним, але фактом є те, що значна їх частина збувається. Можливо, це відбувається трохи пізніше, ніж планували представники знака, проте вони завжди знають, куди рухаються, і що потрібно робити, щоб досягти своєї мети.

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