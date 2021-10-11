Астрологиня назвала знаки зодіаку з найвищим IQ

Кажуть, мозок можна накачати як будь-яку іншу частину тіла — наприклад, м'язи рук або ніг.

Але ніхто не буде сперечатися з тим, що є щасливчики, які від народження є набагато розумнішими від інших. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку з найвищим IQ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, мабуть, найгеніальніші знаки зодіаку: у них від природи найвищий IQ, завдяки якому вони домагаються серйозних результатів у професійному плані — до того ж як у технічних, так і в творчих напрямах. Їхній секрет — в нетрадиційних шляхах, які вони шукають — і знаходять — у вирішенні найскладніших професійних питань. Поки інші б'ються над ними, використовуючи звичні методи, представники знака придумують щось нове, що працює безвідмовно.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви через притаманні їм нарцисизм і самозакоханість часто здаються оточенню дурненькими, але це помилкове враження — не варто йому довіряти. Насправді представники цього — королівського — знака надзвичайно розумні і проникливі, до того ж, як правило, досягають вони цього завдяки блискучим природним даним, які вони, не зупиняючись на досягнутому, розвивають і шліфують протягом життя. Зате в будь-якій інтелектуальній суперечці вони видаються на голову вищими своїх опонентів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони мають високий IQ від народження і прекрасно про це знають, тому трохи пишаються своїми унікальними здібностями, на що мають повне право. Інтелект представників знака проявляється переважно в тому, що вони легко засвоюють нову інформацію, відокремлюючи водночас важливу від неважливої. Це дозволяє їм завжди бути в курсі нових тенденцій у всіх галузях життя і використовувати ці знання як на роботі, так і в житті.

Гороскопи на жовтень 2021:

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