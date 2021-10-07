Астрологиня назвала знаки зодіаку з поганим оком

Кожен з нас хоча б раз у житті зустрічався з людиною, що має так зване погане — або чорне — око.

Враження, ніде правди діти, не з приємних. До того ж вона і сама може не підозрювати, що має таку негативну якість, що, втім, не завадить їй наврочити особисте щастя або професійний успіх інших. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, що мають погане око.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони на радість — або на біду — мають дуже сильну енергетику, яка сама собою нічого не означає і не здатна принести нікому ні користі, ні шкоди. Все залежить від настрою представників знака: якщо він поганий, вони здатні наврочити будь-якій людині, включаючи самих себе, тому в такому стані їх краще побоюватися всім — як близьким і знайомим, так і абсолютно чужим людям — іскри недоброзичливості летять в різні боки, зачіпаючи як тих, хто має рацію, так і винних.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята за всієї своїй легкості і рухливості, як і належить знаку, стихією якого є повітря, поряд із позитивними якостями мають і негативні — насамперед заздрість. Тим, кому вони позаздрять, будуть почуватися не найкращим чином, оскільки вони отримають досить сильний енергетичний удар. Оговтатися після нього вдасться не так швидко, як того хотілося б, тому — щоб уникнути неприємних наслідків — краще не давати їм приводу для заздрості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги у цьому рейтингу, що називається, без вини винні. Вони не відчувають заздрості до оточення і не бажають йому зла, але чомусь примудряються наврочити не тільки чужі, а й власні плани і досягнення. І якщо в першому разі вони ставляться до того, що трапилося досить байдуже, то другий — зі зрозумілих причин — дуже їх засмучує. Найкращий вихід з такої ситуації — якомога менше розповідати представникам знака про професійні і особисті справи, які ще не здійснені — говорити про них можна тільки за ступенем їх досягнення.

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