Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до фемінізму

Фемінізм як ідеологія виник досить давно, і, за час свого існування встиг розгубити популярність.

Проте навіть сьогодні – попри те, що жінки давно мають рівні права з чоловіками – є ті, хто її сповідує. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до фемінізму.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята не приймають жодного тиску, а чоловічого – особливо, тому в масі феміністок вони – у перших лавах. Найбільше представниць знаку бісить той факт, що їм вказують, що як треба робити, оскільки вони, як відомо, і самі з вусами. Товариству такого чоловіка вони віддають перевагу товариству жінок або домашніх тварин, у взаєминах із ними вони можуть вважати себе головними та дуже важливими персонами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — свого роду полум'яні революціонери, які готові боротися за що завгодно, аби почуватися в гущавині людей та подій. І фемінізм як ідеологія в цьому сенсі анітрохи не гірший за інших, він цілком годиться для того, щоб боротися за права тих, кого, як їм здається, утискають. Втім, якщо завтра їм скажуть, що в зоопарку тигри не додають м'яса, вони охоче включаться і в цю боротьбу — тільки так вони можуть бути потрібними і затребуваними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять домінувати, а оскільки далеко не кожен чоловік погодиться грати у стосунках другу скрипку, представниці знака воюють – як у прямому, так і переносному сенсі – за свої права. Іноді роблять це без поспіху, а іноді відкрито демонструють свою нетерплячість. Щоб продемонструвати партнеру, що вони з ним рівні в правах, вони можуть навіть зневажливо ставитись до своєї жіночої привабливості – наприклад, не мити голову чи носити пом'яту футболку та джинси.

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