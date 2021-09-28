Астрологиня назвала найшкідливіші знаки зодіаку

З одними людьми спілкуватися легко і просто, інші ж весь час воліють завдати оточенню якусь неприємність.

Вони легко підставляють іншим ніжку, не слухають добрих порад, псують настрій, сперечаються і все роблять на зло. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найшкідливіші знаки зодіаку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — такий вже у них характер — з тих, хто часто діє на нерви і робить на зло. Така лінія поведінки продиктована властивою їм запальністю і, як наслідок, уразливістю. Будучи зачепленими за живе, вони тут же дають — як їм здається — адекватну відповідь, хоча насправді вона перевищує "хід" на їхню адресу як мінімум в десять разів. Щоправда, треба віддати належне представникам знака — вони дуже швидко заспокоюються і навіть біжать із вибаченнями, але повернути назад свої слова і дії вже не можуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків до шкідливості підштовхує властива їм злопам'ятність. З якоїсь причини представники цього знака впевнені, що не повинні забувати про образи, які — вільно чи мимоволі — завдає їм оточення. Якщо вони вважають, що можуть забути його слова або дії, то ретельно фіксують їх — наприклад, записують в спеціальному записнику. Ну а потім — через деякий час — пригадують кривдникам те, як вони вчинили: або прямо говорять їм про це, або роблять щось аналогічне.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби часто вередують з любові до мистецтва — точніше, до цієї самої шкідливості. Так, їм нічого не варто сказати що-небудь неприємне просто так — тому що склалася сприятлива ситуація. Наприклад, людина ділиться з ними своїми планами, а вони у відповідь зазначають, що їй це зробити не вдасться, тому що обставини зараз несприятливі. Цікаво, що найчастіше представники знака нічого про них не знають: головне для них — засмутити співрозмовника, а все інше — другорядне.

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