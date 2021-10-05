Астрологиня назвала найскандальніші знаки зодіаку

Кажуть, справжня жінка може спорудити з нічого салат, капелюшок та скандал.

Щоправда, бажано, щоб це відбувалося нечасто — у всякому разі, останнє. Однак, перебуваючи поруч із деякими з них, ви постійно будете перебувати в епіцентрі скандалу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найскандальніші знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — самозабутні скандалісти, вони лаються не за необхідністю, а за бажанням — радісно і з задоволенням. Приводом для конфлікту може стати будь-яка дрібниця, але, якщо, вони, як то кажуть, увійдуть в раж, їх вже не зупинити. На відміну від представників інших знаків, які втомлюються після сварки або з'ясування взаємин, після «бійки» вони не втомлюються, а, навпаки, мають вигляд відпочилих і посвіжішалих, як нібито тільки вийшли з пляжу, де дихали цілющим морським повітрям. Щоправда, вони незлобиві і незлопам'ятні, за що їм пробачають якщо не все, то багато що.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни заводяться з пів оберта і скандалять доти, доки не доведуть свою правоту, хоча насправді можуть і не мати рації. До того ж, усвідомлення власної помилки може прийти до них вже під час цього конфлікту, але вони ніколи не зізнаються в цьому. Навіть свідомо розуміючи всю провальність своєї позиції парламентера, вони будуть лаятися, як то кажуть, до останнього, висуваючи все нові і нові аргументи — те, що один виявиться безглуздішим іншого їх не збентежить. До того ж, висловів вони, як правило, не соромляться: на їхній погляд, чим сильніше образиться співрозмовник, тим краще.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, незважаючи на гадану холодність, не тільки люблять скандалити, але знають, як це робити правильно — згідно з класикою жанру. Під час конфлікту вони не втрачають голови, як це роблять представники інших, більш запальних і нестриманих знаків зодіаку, а спокійно і методично завдають своєму співрозмовнику удар за ударом. Скандалити з ними — те ще задоволення, не кожному це до снаги: як правило, вони вибирають найболісніші точки того, на кого спрямована їхня лють, і поки жертва отямлюватиметься, підшукають ще один «аргумент».

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