Астрологиня назвала нестерпні в побуті знаки зодіаку

З кимось жити в одному будинку легко, а з кимось — просто нестерпно.

І неважливо, про що у такому разі йдеться — про кімнату в студентському гуртожитку або про квартиру, в якій живе молода сім'я, в будь-якому разі ці люди вміють створити нестерпні умови для спільного існування. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нестерпні в побуті.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви своєю практичністю, методичністю і пристрастю до ладу кого завгодно доведуть до істерики, навіть найбільш стриманих і емоційно стійких людей. В умовах спільного проживання з ними доведеться не тільки розставляти посуд і розкладати постільну білизну та речі за ранжиром, а й жити "за свистком": вставати і лягати снідати і вечеряти, а вихідними і обідати в один і той самий час — мало хто в змозі витримати таке впорядковане в усіх сенсах життя.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії виводять з себе тих, з ким живуть, своєю спонтанністю і безладдям. У будь-який час вони можуть зірватися з місця і, нікого не попередивши, вирушити на край світу, забувши про те, що на цей день призначено обід для родичів або похід до театру. До того ж вони абсолютно не зважають на те, що в будинку повинен бути хоча б відносний лад: представникам знака нічого не варто розмалювати стіну в вітальні і розкидати кімнатою всі свої речі, якщо їм спала на думку така забаганка.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези зовсім не пристосовані до побуту, тому тим, хто хоче жити поруч з ними, доведеться все робити самостійно. Водночас представники знака дуже люблять чистоту і лад, але палець об палець не вдарять для того, щоб навести його в своєму будинку. Навіть для того, щоб вони викинути сміття, необхідно повторити прохання про це як мінімум двадцять разів, але не факт, що вони до нього дослухаються — вони занадто розпещені для домашньої роботи.

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