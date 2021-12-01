Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять кішок більше за інших

З появою соціальних мереж стало зрозуміло, що найпопулярнішими тваринами на Землі є коти.

Проте в той час як більшість оточення люблять котів, але є і ті, хто до них абсолютно байдужий. Як відрізнити одних від інших? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять котів більше за інших.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які славляться своєю запальністю та відсутністю терпіння, коти є справжньою втіхою від складних – і не дуже – життєвих ситуацій. У якому б настрої представники не прийшли додому, обійми з домашнім улюбленцем швидко їх заспокоять і приведуть у добрий настрій. Вони також дбають про те, щоб у їхнього кота – чи котів – все було найкращим: і наповнювач для лотка, і нашийник, і будиночок, і кігтеточилка, і, звичайно ж, харчування.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви поблажливо ставляться до домашніх пухнастиків, оскільки вважають їх хоч і далекими, але все-таки родичами: коти, як і вони самі, належать до сімейства котячих, а представники знака дуже дорожать сімейними путами. Недивно, що в котах вони бачать свого роду братів по крові, з якими їм так приємно спілкуватися: так-так, вони розмовляють із домашніми улюбленцями, як із людьми, які все розуміють, але з якоїсь причини їм не можуть відповісти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони самі є трохи кішками: вони, так само, як і ці тварини, є нічними істотами:ивони чудово почуваються і добре бачать у темний час доби, також пластичні та грацйні. Представники знака із захопленням спостерігають за поведінкою домашніх вихованців, як, втім, і вуличних волоцюжок, що не тільки розважає їх, а й підвищує їхню самооцінку: приємно бути схожим на таких чарівних тварин.

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