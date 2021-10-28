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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не розуміють жартів

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не розуміють жартів

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Гумор допомагає нам жити, оскільки примиряє з наявною — не завжди приємною — дійсністю.

Проте є люди, яких можна з повним правом називати гуморопозбавленими — вони все сприймають серйозно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не розуміють жартів.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни є "гуморопозбавленими" через свою запальність: будь-який жарт вони приймають на свій рахунок, страшно гніваються і кидаються в бійку — коли в переносному, а коли і в прямому сенсі цього слова. Згодом ці гарячі голови розуміють — часто після того, як їм пояснять, — що ніхто не хотів їх образити. Представники знака заспокоюються, перепрошують і навіть соромляться своєї поведінки, але осад — як у них, так і у тих, хто їх оточує — залишається.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги відзначилися і тут — вони входять до трійки зодіакальних знаків, які далеко не завжди розуміють чужі жарти. Особливо дивним їм здається тонкий — так званий, англійський — гумор, який вимагає більш широкого спектру сприйняття, ніж гумор традиційний — простий і нехитрий. Особливо багато представників знака серед шанувальників сучасних гумористів, які, як прийнято говорити, дозволяють собі жарти "нижче пояса".

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не розуміють жартів винятково через свою рідкісну уразливість: вони теж все приймають на свій рахунок, але, на відміну від тих же Овнів, навіть прийнявши вибачення від тих, хто, на їхній погляд, зачепив їх за живе, зберігають ці підозри і побоювання якщо не на все життя, то на довгий час. А якщо людина впевнена, що чужий жарт був придуманий і сказаний для того, щоб отруїти їй життя, про яке почуття гумору може йтися?

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