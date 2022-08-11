У серпні ЗСУ будуть послідовно звільняти окуповані території Херсонщини.

Про це сказала астрологиня Рубіна Цибульська, розклавши карти таро.

"Крок за кроком Збройні сили України здобувають перемогу, і вони будуть йти вперед... Підкріплення, зміцнення сил України. Але багато хто не хоче повертатися у минуле", – зазначила Цибульська.

За її словами, люди стоятимуть перед вибором: вони сумніваються і бояться.

Також астрологиня попередила про підготовку окупантів до "чогось серйозного і небезпечного для мирних жителів" у Херсоні, можливі жертви, але також і з боку ворога: "вони тікатимуть, все кидатимуть".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: