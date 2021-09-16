Астрологиня розповіла, хто зі знаків зодіаку зустріне своє кохання цієї осені

Осінь — не менш романтична пора, ніж весна, і холоди, що наближаються, ще сильніше збільшують її привабливість в наших очах.

Нинішній "прекрасний час, очей зачарування" не стане винятком з правила: вона подарує не тільки подарує барвисті пейзажі і прогулянки опалим, що шарудить, листям, але і щастя в особистому житті. Хто зустріне своє кохання нинішньої осені, розповіла астрологиня Людмила Булгакова.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які давно мріють про зустріч із другою половинкою, нарешті зможуть втілити свою мрію про особисте щастя в життя. Щоправда, для цього їм доведеться, що називається, поквапитися. Звичайно, про реєстрацію на сайтах знайомств і оглядинах наречених, яких підшукають знайомі, не йдеться, але і сидіти вдома — за грубкою, розраховуючи, що там їх знайде доля, представникам знака теж не слід. Їм в цей час бажано частіше виходити в люди — хоча б в тих обсягах, які дозволять епідеміологічна ситуація.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не варто відмовлятися від знайомств, які будуть пропонувати їм друзі або хороші знайомі. Швидше за все, люди, яких їм вирішать посватати — в прямому сенсі цього слова — виявляться такими ж скромними, як і самі представниками знака, що зробить їх ідеальною парою одне для одного. До речі, серед кандидатів на їхні руку і серце можуть зустрітися відомі і, що важливо, цікаві люди, спілкуватися з якими буде приємно в будь-якому разі — навіть якщо подальші взаємини у них не складуться, таке теж цілком може бути.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які — через складнічть їхнього характеру — досить важко знайти собі пару, цього разу пощастить як ніколи. Їм вдасться не тільки зустріти свою половинку, з якою цілком зможуть прожити щасливо довгі роки, але з подивом — і радістю — усвідомити, що ця людина дійсно призначена їм долею. Унікальна сумісність, яка буде їх пов'язувати, відіб'ється на всіх рівнях — фізичному, моральному, духовному. Приємно мати справу з людиною, яка дивиться на світ так само, як ти сам, так що бажано його не упустити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, схоже, зовсім не очікують того, що в їхньому особистому житті в цей час відбудуться серйозні зміни — вони можуть познайомитися з людиною, яка згодом зіграє важливу роль в їхньому житті. Більш того, вона виявиться не просто черговим — і прохідним — кандидатом на руку і серце, а справжнім ідеалом — таким, про який представники знака досі могли тільки мріяти. Їй будуть властиві всі якості, які представники знака хотіли б бачити в своєму обранцеві. Головне, не упустити щасливий шанс — на перший погляд новий знайомий може здатися нічим не примітною людиною.

Читайте також: Названо чотири знаки, яким цієї осені поталанить

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання