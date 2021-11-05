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Астрологиня розповіла, кому треба встигнути знайти кохання до кінця нинішнього року

Астрологиня розповіла, кому треба встигнути знайти кохання до кінця нинішнього року

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2021 поступово йде в історію, до його закінчення залишається два місяці.

Незважаючи на короткостроковість тимчасового відрізка, залишилися справи, які потрібно закінчити – або встигнути зробити – до кінця поточного року. Про те, кому треба встигнути зустріти кохання протягом цього часу, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які є знаком емоційним та чуттєвим, завжди перебувають в оточенні шанувальників їхнього шарму та привабливості. Кінець 2021 року не стане у цьому сенсі винятком із загального правила – наодинці вони не залишаться. Але – через те, що претендентів на їхнє серце буде кілька, – їм необхідно зосередитися та зробити правильний вибір: людина, на яку він впаде, зможе зробити представників знака по-справжньому щасливими. Головне, ухвалюючи рішення, дослухатися не до розуму, а до серця, інакше можна помилитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці – зрозуміло, ті, хто поки що самотній – зможуть зовсім несподівано для себе, саме в той момент, коли вони зневіряться і перестануть чекати, зустріти кохання всього свого життя. Доленосне знайомство може статися будь-коли і будь-де, де вони буквально зіткнуться з людиною, з яким їм судилося, як пишуть у казках, прожити довго і щасливо. Не помітити її представники знака не зможуть, а от не звернути уваги – цілком: у такому разі жодного дива не станеться, тож дуже важливо – і зірки про це попереджають – гідно оцінювати всіх, хто в цей час зустрінеться на шляху.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть розраховувати на яскравий роман — як швидкий і стрімкий, настільки і пристрасний. Він спалахне блискавично, а ось як довго триватиме, залежить тільки від самих представників знака: те, що яскраво горить, не завжди так само швидко загасає — за бажання "багаття, що палає" можна перевести в "камін" або " обігрівач", який стабільно, але економно горить. Найважливіше в такій ситуації — не робити різких рухів, внаслідок яких вогонь пристрасті може до образливого швидко згаснути: "підпалити" його знову, на жаль, не буде можливим.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – точніше, самотні представники знака – мають бути готові до того, що людина, призначена їм долею, зустрінеться на їхньому життєвому шляху. До того ж станеться все так просто і буденно, що вони навіть засмутяться, – таким романтичним людям, як вони, хочеться романтичного знайомства, сюжет якого прикрасив би собою сторінки любовного роману чи кадри мелодрами, але життя має мало суспільство з мистецтвом, тому необхідно задовольнятися тим, що вона дає. Тим більше що фінал у цій любовній історії виявиться найромантичнішим – представники знака цілком можуть розраховувати на довгі роки сімейного щастя.

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