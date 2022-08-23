Астрологиня розповіла, що на нас чекає 23-26 серпня

Попередження про те, що від 23-го до 26-го серпня можливі в Україні "сюрпризи" у вигляді посилених ракетних обстрілів і навіть нової наземної операції ворожих військ, які можуть наступати з території Білорусі, приходять один за одним.

Природно, що це змушує людей хвилюватися і турбуватися більше, ніж зазвичай - наскільки серйозною буде ситуація, не знає ніхто, а інстинкт самозбереження ще ніхто не скасовував. Про те, до чого нам готуватись цими днями, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Уран – символ прагнення до незалежності

Аж до 25-го серпня найвища планета Уран уповільнює свій хід і, перед тим як вирушити в ретроградний рух, два-три дні - а це якраз 23-25 серпня, перебуватиме в так званому "стаціонарі", тобто припинить рухатися. Астролог Георгій Гербер зазначає, що стаціонарне становище Урана може висловитися у концентрованій, надрадикальній потребі у свободі та незалежності. Народи або держави можуть або різко "розбити" фактори, що їх стримують, або довго і монотонно, але завзято занурюватися в умови, в яких потрібно стверджувати і відстоювати свою незалежність.

Уран у гороскопі України

У солярній карті України стаціонарний Урн перебуває у поєднанні з Північним місячним вузлом, що має конкретний стосунок до майбутнього – до програми розвитку країни. Він також розташований практично на куспіді - кордоні між двома знаками зодіаку в будинку авторитету: у 9-му будинку, який відповідає за зв'язок за далекими країнами та допомогу, що приходить від них, та 10-му, де на вершині влади перебуває Марс, що символізує воєнний режим. Така конфігурація говорить, що сприяння партнерів, яке склалося цими днями, буде дуже доречним. Отже, ворожа армія, навіть якщо вона на День незалежності, а також попередній і наступний за ним час вдасться до будь-яких дій, отримає жорстку відсіч - зокрема й завдяки допомозі західних партнерів України.

Чищення від олігархів

Потрібно також згадати про характеристику Урана, яку йому дають астрологи. Ця планета "відповідає" за нові технології та незвичайний, оригінальний підхід до вирішення різноманітних проблем. Якщо згадати про те, що Україна донедавна була олігархічною державою, можна припустити, що внаслідок військових дій станеться те, що дозволить нашій країні відродитися та розвиватися у новому, прогресивному напрямі: "чистка" парламенту, видалення з влади олігархів та радикальний підхід до управління державою.

Два боки однієї медалі

Що ж до найближчих днів, то в цей час стаціонарний може забрати життя знаменитостей, які, найімовірніше, загинуть внаслідок вибухів, автомобільних катастроф та інсультів. Однак, оскільки кожна медаль має два оки, стаціонарний Уран має і позитивні властивості: у людей різко - аж до ясновидіння - розвинеться інтуїція, також він подарує нам нові ідеї та унікальні здібності.

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