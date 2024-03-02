Астрологічний прогноз на 2 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над новими – важливими – справами і приймати серйозні рішення.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: сапфіровий, бузковий, аметистовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит.

За якусь частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними і швидко проходять, особливо якщо відразу ж звернутися до лікаря.

Живлення дня: бажано відмовитися від важкої – жирної та смаженої – їжі, а овочі та ягоди червоного кольору – морква, буряк, гранат та журавлина – допоможуть очистити кров.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що очищають будинок від ментального негативу, псування та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть смислового навантаження – можна не звертати на них уваги.

Табу дня: не можна зловживати алкоголем та сильнодіючими ліками.

Цитата дня: «Робити те, що приносить задоволення, – значить, бути вільним»(Вольтер).

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