Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна проводити ділові переговори, здійснювати фінансові угоди, купувати та продавати – будь-які операції такого роду завершаться успіхом.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко, особливо якщо вчасно звернутися за медичною допомогою.

Харчування дня: голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні небажано – замість користі для організму вони завдадуть шкоди.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, що залишився – цього дня овочі та фрукти матимуть максимальну кількість корисних речовин.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану у бізнесі, фінансах та торгівлі.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але можуть містити важливу для людини інформацію.

Табу дня: від поїздок краще відмовитись – покладених на них надій вони не виправдають.

Цитата дня: «Сім'я – це постійний саботаж, або надійна опора. В останньому випадку тобі дуже пощастило» (Адріано Челентано).

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