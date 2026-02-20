Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою

Весна 2026 року — доленосний період для трьох знаків зодіаку / © Associated Press

У цей час Сатурн — управитель Козорога — і Нептун — управитель Риб, які відповідають за тривалі й глибокі процеси — наприкінці лютого з’єднуються в знаку Овна, формуючи точку нового багаторічного етапу. Така конфігурація створює момент, який змінює напрям життя на роки наперед. А зовнішні обставини складаються так, ніби сама реальність підштовхує до нового етапу. І саме Овен, Козоріг і Риби опиняються в центрі цих змін, бо їхні управителі залучені до цього процесу напряму, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Для багатьох представників цих трьох знаків зодіаку це буде період, коли напрям долі змінюється на рівні основи — вибору, ідентичності, цілей, смислу. Овен — знак початку, первинного імпульсу, народження нового циклу. Це енергія, яка не озирається назад, не шукає підтверджень і не чекає на ідеальні умови. Вона діє, тому що настав час. І відкриває нові дороги там, де їх ще немає.

Наприкінці лютого — на початку березня 2026 року запускається процес, який неможливо зупинити або відкласти. Цей момент стає лише відправною точкою, а справжня міць цього нового циклу розкривається в перші три місяці, коли енергія Овна досягає максимальної щільності та пробивної сили. У цей час формуються фундаментальні зрушення: змінюється напрямок руху, оновлюється життєва стратегія, перебудовується внутрішня опора. Усе, що довго зріло всередині, отримує можливість виявитися назовні — швидко, яскраво і без озирання на минуле.

Саме на початку цього циклу важливо не проґавити момент. Важливо зробити перший крок, вирішальний поворот, імпульс, який задає траєкторію на роки наперед. І весна 2026 року несе саме таку енергію: пряму, чесну, таку, що пробуджує. Це час, коли енергія Овна підштовхує до виходу за межі звичних рамок і до сміливого кроку в бік нового шляху. Стає очевидно, що саме настав час змінювати, які історії завершувати і які починання готові народитися.

Для Овна весна 2026 року стає особливо значущою, тому що всі ключові процеси розгортаються в його першому домі — домі особистості, самовизначення і життєвого напрямку.

Перший дім починається з Асцендента — це точка народження нового циклу, простір, де людина обирає, ким вона стає і як виявляється у світі. Коли активізується цей сектор, зміни стосуються не зовнішніх обставин, а самої суті: характеру, мотивації, цілей, внутрішнього стрижня. Це час, коли Овен наче наново зустрічається із собою, переглядає свої реакції, бажання і способи діяти.

Усе, що відбувається найближчої весни, стає для Овна відправною точкою нового життєвого етапу. Це період, коли змінюється саме відчуття себе, формується оновлена ідентичність і з’являється внутрішній імпульс вийти зі старих ролей, які давно перестали відображати справжню природу.

Весна приносить Овну можливість переосмислити свій напрямок, звільнитися від того, що більше не підтримує, і почати рух шляхом, який відчувається чесним, живим і по-справжньому своїм.

Усе, що пов’язано з особистістю, вибором шляху, самовизначенням і життєвою стратегією, виходить на передній план. Овен не просто починає новий цикл — він змінює саму основу того, як діє, куди рухається і що вважає важливим.

Для Козорога весна 2026 року зачіпає найчутливіший і найфундаментальніший сектор — четвертий дім. Це простір коріння, дому, сім’ї, місця проживання, внутрішньої стійкості й тих основ, на яких тримається все життя. Коли активізується цей дім, зміни відбуваються не на поверхні, а в глибині: змінюється відчуття безпеки, переглядаються сімейні ролі, оновлюється саме розуміння того, що таке «мій дім» і «моє місце у світі».

Уже в березні Козоріг може відчути, що колишні конструкції більше не підтримують, а нові ще тільки формуються. Весна 2026 року приносить можливість перебудувати фундамент — емоційний, побутовий, сімейний — так, щоб він відповідав нинішньому етапу життя. Козороги відчувають сильну потребу в оновленнях, а рішення, пов’язані з будинком, сім’єю та особистою опорою, стають ключовими для майбутнього.

Важливим є те, що в цей період внутрішній імпульс збігається із зовнішніми обставинами. А бажання і необхідність ідуть в одному напрямку. І те, що довго зріло всередині, нарешті отримує можливість проявитися.

Для Козорога цей період стає доленосним тому, що Сатурн — його управитель — вступає в союз із Нептуном і робить це в зоні, де запускають нові ініціативи. Козороги розуміють, що колишні моделі поведінки більше не підтримують, а подальший рух можливий тільки через відкритість до себе і готовність перебудовувати фундамент.

Для Риб весна 2026 року розкриває тему другого дому — простору самооцінки, матеріальних цінностей, ресурсів, фінансової стійкості та внутрішнього відчуття «я маю право». Це період, коли Риби переглядають своє ставлення до грошей, до власних талантів і до того, що вони готові приймати від світу.

Другий дім — це не тільки про матеріальне, а й про глибинне почуття власної значущості. Коли активізується цей сектор, людина починає інакше оцінювати свої здібності, працю, внесок і межі.

Весна 2026 року приносить Рибам можливість зміцнити свою опору, вийти зі сценаріїв заниженої самооцінки та сформувати новий рівень упевненості в тому, що вони можуть створювати стабільність і привертати те, що справді підтримує. Внутрішні цінності стають основою зовнішніх рішень, а фінансові й особисті ресурси починають вибудовуватися в зрілішу й стійкішу систему.

Активізація другого дому змушує переглянути звичний спосіб заробітку. Стає зрозуміло, що колишні методи більше не дають потрібного результату, а фінансова система потребує оновлення. Рибам доводиться змінювати підхід до питань доходів і витрат — шукати нові джерела, інакше використовувати свої таланти, переосмислювати цінність своєї праці.

Нептун — управитель знака Риб — вступає в з’єднання із Сатурном, що створює рідкісний момент синтезу мрії та реальності. Риби отримують шанс втілити те, що довго було лише внутрішнім відчуттям або ідеєю. Це час, коли матеріальна опора формується наново, і саме від того, які рішення буде ухвалено зараз, залежить подальша життєва опора й почуття впевненості в майбутньому.