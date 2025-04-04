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- Астрологія
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Астрологиня назвала жінок зодіаку, які нехтують макіяжем
Вчені-психологи впевнені: макіяж не лише покращує зовнішній вигляд жінок, а й поліпшує їхній моральний стан.
Озброївшись декоративною косметикою, представниці прекрасної статі, навіть якщо вона нанесена в мінімальній кількості, стають впевненішими в собі, їм легше досягати мети — як особистої, так і професійної.
Але є й ті, хто — з різних причин — відмовляється від застосування косметики. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які нехтують макіяжем.
Близнята
Близнята багато часу приділяють своєму здоров’ю — насамперед здоровому харчуванню, а ось про зовнішність чомусь забувають. Ні, вони мають охайний вигляд: вчасно підфарбовують коріння волосся, очищають шкіру, але з макіяжу у них тільки блиск для губ, який вони наносять на дотик — без дзеркала.
Водолій
Водолії користуються макіяжем доти, доки не влаштують особисте життя, після чого представниці знака цілком можуть махнути на себе рукою: важливої мети досягнуто, а, отже, можна займатися улюбленою роботою — найчастіше, творчою, а заразом і отримувати задоволення від життя — наприклад, від смачної їжі.
Діва
Діви в більшості випадків впевнені, що користуватися косметикою соромно — потрібно бути красивими природно. Саме тому на їхньому обличчі ви найчастіше не побачите косметики, а волосся, хоч і ідеально підстрижене, не знає фарби, тому сивину представниці знака не ховають.
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