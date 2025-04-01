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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2258
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють домагатися свого

Домагатися свого – як у професійній, так і в особистій сфері – одна з головних якостей для кожного з нас.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Справді, неможливо весь час усім поступатися – для якісного життя та самоповаги необхідно вміти окреслювати свої межі, нікому не даючи ними нехтувати, і позначати рівень своїх претензій, ось тільки це вдається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки одіаку, які не вміють домагатися свого.

Рак

Рак, мабуть, найневибагливіший знак зодіаку: домагаючись своєї мети, вони йдуть до неї тільки в тому разі, якщо ніхто не намагається перейти їм дорогу, але варто їм зустріти реального – і активнішого – суперника, як вони здаються без бою і – відходять убік: мовляв, не дуже й хотілося.

Лев

Леви впевнені, що їм – як царям зодіакального кола – все має діставатися саме собою, без жодних зусиль з їхнього боку. Коли ж постає питання конкуренції, вони, як кажуть, вмивають руки: не царська ця справа боротися з кимось – їм потрібно все отримувати на блюдечку.

Скорпіон

Скорпіони з властивим їм містичним поглядом світ за сумісництвом є ще й фаталістами. Вони впевнені: те, що написано їм на роду, нікуди від них не подінеться, чужого ж їм і даремно не треба, і вже тим паче вони не стануть за це боротися, хоч спочатку і збиралися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2258
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