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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала чоловіків-підкаблучників зодіаку

Жіночі інтернет-форуми переповнені скаргами на грубих, злих та токсичних чоловіків.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось на підкаблучників, як правило, не скаржиться ніхто, хоча таких чоловіків — здебільшого, одружених — не менше, а, можливо, й більше.

Можливо, так відбувається тому, що з ними у жінок певного складу виникає набагато менше клопоту. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків-підкаблучників зодіаку.

Рак

Раки, як уже неодноразово було сказано, найсімейніші представники зодіаку, а сім'я — це насамперед твоя друга половинка. Тому, якщо для спокою в домі потрібно погодитися з дружиною, то для них це не буде складно — головне, щоб вона була задоволена.

Водолій

Водолії, яким властива волелюбність, не люблять ухвалювати рішення — представникам знака зручніше, коли за них це робить хтось інший, у нашому випадку дружина чи подруга. Переклавши тягар відповідальності на чужі плечі, вони із задоволенням займаються улюбленою справою – творчістю.

Телець

Тельців складно уявити собі підкаблучниками, але саме до того часу, як вони зустрінуть кохання всього свого життя. Тут вони вже готові на все, тому погоджуються з будь-якими проханнями і навіть виконують накази, якщо їм їх віддають, але, знову-таки, доти, доки не розлюблять.

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Дата публікації
Кількість переглядів
454
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