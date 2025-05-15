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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1424
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які люблять ходити магазинами

Відомо, що чоловіків досить складно витягнути на шопінг, а якщо це і вдається, то вони витримують таке проведення часу недовго.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Особливо це стосується торгових точок із так званим жіночим асортиментом, але є індивідууми, які важко переносять навіть продовольчі супермаркети. Тим не менш, є серед чоловіків і ті, хто із задоволенням складе вам компанію в таких випадках. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які люблять ходити магазинами.

Рак

Раки-чоловіки не просто люблять ходити магазинами, а й уміють це робити: вони знаються на асортименті виставлених товарів, знають, де знайти якісні — і відносно недорогі — продукти та предмети гардеробу, тож із задоволенням дадуть пораду щодо вигідних закупів.

Терези

З Терезами-чоловіками зірки рекомендують ходити бутиками у пошуках нових — актуальних — речей. Вони добре знаються на сучасних трендах, до того ж, мають гарний смак, тому допоможуть підібрати те, що дійсно пасує їхній супутниці, та й собі що-небудь придбають.

Лев

Леви-чоловіки не просто люблять ходити магазинами — іноді їх буває важко звідти витягнути. Як правило, вони приділяють багато часу походам ними — особливо під час появи там нових колекцій, вибираючи те, що їм подобається — про супутника в такому разі вони можуть просто забути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1424
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