Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які люблять в'язати

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Зміст Стрілець Водолій Діва

Сьогодні ми вже не такі категоричні, тим більше, що завжди знаходились — і знаходяться — чоловіки, які із задоволенням ним займаються. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які люблять в'язати.

Стрілець

Стрільці-чоловіки люблять в'язати, бо це заняття заспокоює представників цього активного та непосидючого знака. Їм весь час потрібно кудись бігти, а зі спицями та нитками для в'язання робити це м'яко кажучи, важко, тому вони із задоволенням зосереджуються на підрахунку петельок.

Водолій

Водолії — і чоловіки знака тут не виняток — користуються будь-якою можливістю створити щось по-справжньому унікальне, і в'язання дає їм у цьому сенсі широке поле для творчості, до того ж, ідеться не тільки — чи не стільки — про одяг, їхні «твори» можуть бути різними.

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Діва

Чоловіків-Дів в'язання приваблює тим, що, займаючись ним, вони стають розумнішими буквально на очах. Річ у тому, що в'язання розробляє дрібну моторику, яка цілюще впливає на розумові здібності, а представники знака охоче використовують будь-яку можливість прокачати мізки.

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