Астролог назвав чоловіків Зодіаку, які ніколи не роблять компліментів

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Зміст Козеріг Телець Стрілець

Чоловік багато чого може досягти, розхвалюючи переваги жінки, яких, до речі, може і не бути, ось тільки не від усіх чоловіків їх можна почути. Астролог Людмила Булгакова назвала чоловіків Зодіаку, котрі ніколи не роблять компліментів.

Козеріг

Козероги-чоловіки, як би сильно вони не любили свою партнерку, не роблять компліменти з остраху здатися зайво сентиментальними, а отже, вразливими. Їх лякає той факт, що, розкривши душу іншій людині, вони можуть отримати серйозний удар, а їм цього не хотілося б.

Телець

Тільці відмовляються від компліментів виключно з корисливих міркувань: вони хочуть, щоб кохана людина належала тільки їм, тому тримають її в невпевненості у своїх жіночих чарах та заниженій самооцінці, тоді як компліменти їх підвищують.

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Стрілець

Стрільці не потребують штучного привертання до себе уваги представниць протилежної статі — цих привабливих хлопців і так усі люблять. Саме тому вони говорять їх дуже рідко — тільки тоді, коли хтось дуже сильно їх вразить.

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