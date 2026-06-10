Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, у яких завжди і в усьому винна жінка

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Але далеко не всі вони дотримуються цього принципу — часто їм буває зручніше звалити все на свою партнерку, звинувативши її в тому, що ситуація склалася так, а не інакше.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, у яких завжди і в усьому винна жінка.

Телець

Тельці-чоловіки за своєю натурою диктатори і домостроївці. Вони абсолютно впевнені в тому, що жінки повинні прислухатися до слів чоловіків, якщо ж ті чинять по-своєму, отже, у разі помилки або невдачі вони самі в усьому винні: їм же говорили, як треба зробити, а вони виявили впертість.

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Рак

Чоловіки-Раки, скільки б років їм не виповнилося, завжди залишаються маминими синочками. Вони не тільки завжди залежать від думки і впливу своєї матері, а й переносять її керівну роль на свою партнерку. Представники знака впевнені, що саме вона — як колись їхня мама — несе відповідальність за все, а отже, помилки — лише її провина.

Риби

Для чоловіків-Риб головне в цьому житті не кар’єра і не гроші, а кохання. На свою партнерку вони покладають особливі сподівання, які, як їм здається, вона просто зобов’язана виправдати. Якщо такого не стається і стосунки руйнуються, то в цьому, на їхній погляд, винна тільки жінка — отже, вона не змогла їх грамотно вибудувати.

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