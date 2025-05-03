Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, від яких не можна нікуди втекти

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Зміст Телець Козоріг Скорпіон

Кохання у цьому сенсі — не виняток: деякі з них здатні брати «міста» не штурмом, а облогою — терпіння у них вистачає на тривалий час. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, від яких не можна нікуди втекти.

Телець

Тельці — найупертіший знак зодіаку, який завжди й у всьому має наполягати на своєму. Тому найкращий спосіб змусити його чоловіків добиватися жінки, це залишатися байдужою і час від часу зникати з його радарів — тоді він переслідуватиме її довго, іноді — все життя.

Козоріг

Козороги рідко змінюють свої уподобання, особливо якщо йдеться про людину, яку вони обрали у супутники життя. Навіть якщо кохана жінка втече від них на край світу, вони складуть докладний план, прокладуть маршрут, обов'язково її відшукають і наздоженуть.

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Скорпіон

Скорпіони можуть переслідувати колись кохану людину, навіть якщо почуттів щодо неї у них практично не залишилося, оскільки для них це є справою принципу. Представники знака вважають, що останнє слово у будь-якій ситуації має залишитися за ними, а до цього зникнути з їхнього життя не вийде.

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