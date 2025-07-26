Астрологиня назвав чоловіків зодіаку, з якими неможливі тривалі стосунки

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Зміст Телець Близнята Лев

Проте далеко не всі чоловіки зодіакального кола забезпечать нам спільне співіснування в режимі «вони жили довго і щасливо і померли в один день» — шлюб із деякими з них заздалегідь стане нетривалим. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, з якими неможливі тривалі стосунки.

Телець

Чоловіки-Тельці перший час знайомства справляють на жінок незабутні враження — їхні палкість і чуттєвість впливає на них, як потужний гіпноз. Але коли романтика відступає місце побуту, стає зрозуміло, що чоловік, який у всьому нав’язує свою волю, не найкращий вибір.

Близнята

Близнята-чоловіки занадто інфантильні, щоб стати опорою для супутниці свого життя. Особливо неприємним є те, що в цукерково-букетний період ця їхня якість практично непомітна, а ось під час спільного життя стає зрозуміло, що в серйозних питаннях на них неможливо покластися.

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Лев

Леви-чоловіки мають заслужену репутацію бабіїв — вони не можуть пропустити жодної жінки, щоб не пофліртувати з нею. І якщо на самому початку стосунків до такої їхньої якості можна ставитися з певною часткою іронії, то в спільному житті вона може стати буквально нестерпною.

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