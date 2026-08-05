Астрологиня назвала головних серцеїдок зодіаку

Гороскоп / © Credits

Реклама

Але розслабитися поруч із нею навряд чи вдасться: з найрізноманітніших — не тільки суб’єктивних, а й об’єктивних причин — вона дуже швидко втрачає інтерес до своєї «жертви» і кидає її, залишаючи самостійно заліковувати душевні рани.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних серцеїдок зодіаку.

Реклама

Скорпіон

Жінки-Скорпіони й самі не можуть пояснити, у чому полягає їхній вплив на представників протилежної статі — здається, що без магії тут точно не обійтися. Але, повністю підкоривши собі партнера, вони втрачають до нього інтерес і шукають нову потенційну «жертву», до того ж чим відчайдушніше вона чинитиме опір, тим краще.

Реклама

Терези

Жінки-Терези перебувають у вічному пошуку ідеалу, і кожного нового знайомого протилежної статі вони порівнюють із умовним образом, який існує в їхній уяві. Найчастіше він вписується в цей шаблон, але — рівно до того моменту, як їм трапиться новий претендент на руку і серце — у такому разі шансів у колишнього партнера просто немає.

Стрілець

Жінки-Стрільці — як, втім, і чоловіки — понад усе цінують різноманітність у всіх сферах життя, і особисті стосунки в цьому сенсі — не виняток. Кожен новий знайомий здається їм розумнішим, красивішим, дотепнішим, а отже, у всіх сенсах привабливішим. Не дивно, що вони ні з ким не затримуються надовго.

Читайте також:

Новини партнерів