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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала головних серцеїдок зодіаку

Вона — прекрасна й чарівна, завдяки чому легко привертає до себе увагу представників протилежної статі.

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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але розслабитися поруч із нею навряд чи вдасться: з найрізноманітніших — не тільки суб’єктивних, а й об’єктивних причин — вона дуже швидко втрачає інтерес до своєї «жертви» і кидає її, залишаючи самостійно заліковувати душевні рани.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних серцеїдок зодіаку.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони й самі не можуть пояснити, у чому полягає їхній вплив на представників протилежної статі — здається, що без магії тут точно не обійтися. Але, повністю підкоривши собі партнера, вони втрачають до нього інтерес і шукають нову потенційну «жертву», до того ж чим відчайдушніше вона чинитиме опір, тим краще.

Терези

Жінки-Терези перебувають у вічному пошуку ідеалу, і кожного нового знайомого протилежної статі вони порівнюють із умовним образом, який існує в їхній уяві. Найчастіше він вписується в цей шаблон, але — рівно до того моменту, як їм трапиться новий претендент на руку і серце — у такому разі шансів у колишнього партнера просто немає.

Стрілець

Жінки-Стрільці — як, втім, і чоловіки — понад усе цінують різноманітність у всіх сферах життя, і особисті стосунки в цьому сенсі — не виняток. Кожен новий знайомий здається їм розумнішим, красивішим, дотепнішим, а отже, у всіх сенсах привабливішим. Не дивно, що вони ні з ким не затримуються надовго.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
398
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