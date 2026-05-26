Астрологиня назвала найбільш байдужі знаки зодіаку
Те, що рівень емпатії у кожного з нас різний, є аксіомою, яка, як відомо, не потребує доказів.
Хтось відгукується на будь-які неприємності, що стосуються інших людей, а когось вони абсолютно не хвилюють.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш байдужі знаки зодіаку.
Телець
Тельці в емоційному плані часто бувають абсолютно непробивними — до того ж, це стосується не тільки сторонніх, а й близьких їм людей. Річ у тім, що будь-які емоції потребують енергетичних витрат, а представники знака надто ледачі для того, щоб здійснювати різкі — нехай навіть і морально — рухи.
Діва
Діви — найпрагматичніший знак зодіакального кола, представники якого нічого не роблять просто так — без видимої користі або вигоди. Ну, а оскільки чужі проблеми особисто до них жодного стосунку не мають, вони не вважають за потрібне перейматися з приводу того, що їх не стосується.
Водолій
Водоліїв аж ніяк не можна назвати злими людьми, але вони настільки сильно зосереджені на собі й розв’язанні власних питань, що на оточення в них бракує ні часу, ні сил. Не дивно, що йому представники знака часто здаються байдужими, хоча насправді це не відповідає істині.
