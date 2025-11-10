- Дата публікації
Астрологиня назвала найбільш харизматичні знаки зодіаку
Харизма як комплекс якостей, що допомагають людині бути привабливою в очах оточення, якоюсь мірою притаманна всім.
Але далеко не всі можуть похвалитися тим, що є особистістю з потужною харизмою, за допомогою якої можна впливати на оточення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш харизматичні знаки зодіаку.
Стрілець
Стрільці — найчарівніші, найвеселіші й найоптимістичніші представники зодіаку, не дивно, що вони викликають щиру симпатію якщо не у всіх, то в більшої частини людей, з якими їм доводиться спілкуватися. До того ж завдяки цим своїм якостям вони можуть переконати у своїй правоті будь-якого — навіть найнепримиреннішого — співрозмовника.
Скорпіон
Скорпіон вирізняється рідкісним природним магнетизмом, який привертає до них оточення — як знайомих, так і зовсім сторонніх людей. Потужна і таємнича енергетика цього знака нікого не залишає байдужим навіть за умови швидкоплинного зіткнення, не кажучи вже про тривале — і тісне — спілкування.
Лев
Леви, мабуть, найяскравіший знак зодіакального кола, недаремно його називають королівським: на їхню «подачу» працює все — від широких жестів і вишуканих манер до яскравого й приголомшливого вбрання. Не менш сильно впливає на оточення і їхнє вміння спілкуватися: дещо поблажливіше, але доброзичливе і навіть величне.
