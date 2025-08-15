Астрологиня назвала найбільш неговіркі знаки зодіаку

Гороскоп / © Credits

Але що робити, якщо зі співрозмовника і трьох слів не вичавиш, про яке вже тут — повноцінне — спілкування з такими мовчунами може йтися? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки найбільш неговіркі знаки зодіаку.

Діва

Діви мовчать не з усіма і не завжди, але вже якщо людина їм з якоїсь причини не сподобається або їм здасться, що вона не поділяє їхні погляди на життя та інтереси, вони навряд чи стануть з нею спілкуватися — обмежаться короткими «так» і «ні», а то й зовсім вважатимуть за краще відмовчатися.

Скорпіон

Скорпіони дуже не люблять ділитися з ким-небудь подробицями свого особистого життя — таке ставлення представників знака необхідно заслужити. Ну а з тими, хто не входить до близького кола їхнього спілкування, вони вважають за краще розмовляти коротко, а ще краще — взагалі мовчати.

Козоріг

Козороги як найпрацьовитіші представники зодіакального кола намагаються витрачати час і сили тільки на те, що має для них значення, тобто на свою роботу, а також на пов’язані з нею теми, все інше вони вважають за краще ігнорувати, а в нав’язаних їм розмовах — мовчати.

