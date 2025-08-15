ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найбільш неговіркі знаки зодіаку

У спілкуванні з іншими людьми ми понад усе цінуємо відкритість і товариськість.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але що робити, якщо зі співрозмовника і трьох слів не вичавиш, про яке вже тут — повноцінне — спілкування з такими мовчунами може йтися? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки найбільш неговіркі знаки зодіаку.

Діва

Діви мовчать не з усіма і не завжди, але вже якщо людина їм з якоїсь причини не сподобається або їм здасться, що вона не поділяє їхні погляди на життя та інтереси, вони навряд чи стануть з нею спілкуватися — обмежаться короткими «так» і «ні», а то й зовсім вважатимуть за краще відмовчатися.

Скорпіон

Скорпіони дуже не люблять ділитися з ким-небудь подробицями свого особистого життя — таке ставлення представників знака необхідно заслужити. Ну а з тими, хто не входить до близького кола їхнього спілкування, вони вважають за краще розмовляти коротко, а ще краще — взагалі мовчати.

Козоріг

Козороги як найпрацьовитіші представники зодіакального кола намагаються витрачати час і сили тільки на те, що має для них значення, тобто на свою роботу, а також на пов’язані з нею теми, все інше вони вважають за краще ігнорувати, а в нав’язаних їм розмовах — мовчати.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie