ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найбільш неврівноважені знаки зодіаку

На життєві подразники, які підстерігають нас на кожному кроці, всі ми реагуємо по-різному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні на них дивляться із завидним спокоєм і навіть байдужістю, інші — нервують тільки через справді вагомі причини, але є й ті, хто з кожної дрібниці влаштовує трагедію з панікою та істерикою.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш неврівноважені знаки зодіаку.

Овен

Овен не тільки найбільш вибухонебезпечний, а й найбільш неврівноважений знак зодіакального кола. Його представники спалахують миттєво і з будь-якого — навіть найнезначнішого — приводу, а що вони в такому стані можуть накоїти, не знають і самі, але, на щастя, швидко остигають і заспокоюються.

Близнята

Близнята підкоряються одразу двом началам, які «живуть» у їхній душі, тому навіть у найпростіших і найзрозуміліших ситуаціях їх, якщо можна так висловитися, кидає з одного боку в інший, а про складні й казати не доводиться — тут вони зазвичай поводяться непередбачувано і навіть небезпечно — для інших і для себе.

Водолій

Водолії, будучи людьми приємними в усіх сенсах, небезпечні своєю непередбачуваністю. Навколишні ніколи не знають, чого очікувати від них наступної миті — заразливого сміху чи сліз та істерики, і від цієї емоційної «гойдалки» втомлюється не тільки оточення, а й вони самі.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
360
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie