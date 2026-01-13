Астрологиня назвала найбільш неврівноважені знаки зодіаку

Гороскоп / © Credits

Одні на них дивляться із завидним спокоєм і навіть байдужістю, інші — нервують тільки через справді вагомі причини, але є й ті, хто з кожної дрібниці влаштовує трагедію з панікою та істерикою.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш неврівноважені знаки зодіаку.

Овен

Овен не тільки найбільш вибухонебезпечний, а й найбільш неврівноважений знак зодіакального кола. Його представники спалахують миттєво і з будь-якого — навіть найнезначнішого — приводу, а що вони в такому стані можуть накоїти, не знають і самі, але, на щастя, швидко остигають і заспокоюються.

Близнята

Близнята підкоряються одразу двом началам, які «живуть» у їхній душі, тому навіть у найпростіших і найзрозуміліших ситуаціях їх, якщо можна так висловитися, кидає з одного боку в інший, а про складні й казати не доводиться — тут вони зазвичай поводяться непередбачувано і навіть небезпечно — для інших і для себе.

Водолій

Водолії, будучи людьми приємними в усіх сенсах, небезпечні своєю непередбачуваністю. Навколишні ніколи не знають, чого очікувати від них наступної миті — заразливого сміху чи сліз та істерики, і від цієї емоційної «гойдалки» втомлюється не тільки оточення, а й вони самі.

