Астрологиня назвала найбільш психологічно сильні знаки зодіаку

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Зміст Стрілець Скорпіон Овен

До того ж, у такому вигляді вона набагато дієвіша, хоча для цього і не потрібно проводити години і дні в спортзалі, наполегливо накачуючи м’язи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсильніші психологічно знаки зодіаку.

Стрілець

Стрільці — головні івани-покивани зодіакального кола, їх практично неможливо збити з ніг — у переносному сенсі цього слова. Хоч би що трапилося з представниками цього стійкого знака, вони, «упавши», однаково піднімаються і, нетривалий час по тому, знову бувають готові до боротьби за своє життя.

Скорпіон

Скорпіони вміють ретельно приховувати свої почуття, тому тільки найближчі — та й то не завжди — їм люди знають, що відбувається у них у душі і як сильно вони переживають неприємності, що з ними трапляються. Але водночас вони врешті-решт з ними дають раду, до того ж, роблять це без сторонньої допомоги.

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Овен

Овни, стикаючись із проблемами — як професійного, так і життєвого характеру, — ніколи не рятуються від них втечею, навпаки, перегруповуються і вступають у бій. Ну, а оскільки представники знака не тільки сміливі, а й уперті, не варто дивуватися, що вони часто виявляються переможцями.

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