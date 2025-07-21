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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
471
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала найбільш товариські знаки зодіаку

Жити в оточенні людей і бути вільним від спілкування з ними неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але ось ступінь комунікацій у кожного свій, і якщо хтось намагається максимально «закритися» від тих, хто перебуває поряд, то інші готові розмовляти на відверті теми навіть із тими, кого погано знають, — можна сказати, що рот у них буквально не закривається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш товариські знаки зодіаку.

Терези

Терези дуже люблять розмовляти будь з ким, водночас їм абсолютно неважлива тема для розмови: вони почуваються однаково підкованими в будь-якій тематиці, але найбільше вони люблять робити компліменти, в яких є великими майстрами.

Близнята

Близнята легко знаходять спільну мову з будь-яким співрозмовником, і тому часто обирають професію, в якій ця якість особливо затребувана — стають журналістами. Але й поза виконанням своїх службових обов'язків язик у них підвішений дуже добре.

Стрілець

Стрільці — представники найбільш доброзичливого знаку зодіаку, вони бачать в оточенні тільки хороше, тому їх обожнюють усі без винятку — двірники, офіціанти, продавці супермаркетів, не кажучи вже про їхніх друзів і рідних, для яких представники знака — душа суспільства.

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Дата публікації
Кількість переглядів
471
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