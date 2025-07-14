Астрологиня назвала найбільш забобонні знаки зодіаку

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Зміст Риби Скорпіон Рак

Останні вважають, що наше життя багато в чому залежить від надприродних сил, які, якщо ми до них не дослухаємося, можуть стати причиною проблем і навіть нещасть. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш забобонні знаки зодіаку.

Риби

Риби, ухвалюючи важливе рішення в будь-якій життєвій сфері, керуються доказами внутрішнього голосу, який, зі свого боку, ґрунтується на роботі їхньої підсвідомості, що бере до уваги, зокрема, прикмети та знаки, які вони намагаються не ігнорувати.

Скорпіон

Скорпіони, яким не чужа розсудливість, виходять з того, що прикмети та забобони не мають жодного стосунку до темнолюбства, оскільки є наслідком багатовікових народних спостережень, а, отже, у них є свій сенс, і до них неодмінно потрібно дослухатися.

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Рак

Раки — один із найслабших знаків зодіаку, представники якого не завжди можуть постояти за себе самі. Тому вони, подібно доісторичним людям, шукають захисту у сил природи, розглядаючи забобони як один із їх проявів — не дивно, що вони звертають увагу на прикмети.