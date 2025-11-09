Астрологиня назвала найзапасливіші знаки зодіаку

Гороскоп від астрологині / © Credits

Останніми роками ми знову згадали про те, що в так званих НЗ — недоторканних запасах — немає нічого поганого, навпаки, вони можуть рятувати в потрібний момент.

Але серед представників зодіакального кола є ті, хто вирізняється завбачливістю в будь-які часи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найзапасливіші знаки зодіаку.

Телець

Тельці дуже не люблять, коли обставини складаються таким чином, що їм чогось бракує, тому вони намагаються запастися усім, що навіть теоретично може їм знадобитися. Натомість у разі чого їм не потрібно бігати магазинами й аптеками в пошуках речей чи ліків, з якими несподівано виникли перебої.

Рак

Раки почуваються спокійно лише в тому разі, якщо їхня сім’я нічого не потребує, а для цього потрібно, щоб усі засіки в їхньому домі були забиті під самісіньку зав’язку, хоча б продуктами. І вони використовують будь-яку можливість для того, щоб заздалегідь — і за списком — запастися всім необхідним.

Діва

Діви, як найпрактичніший знак зодіаку, ніколи і ні в чому не відчувають нестачі, і це — лише завдяки своїй завбачливості. Помітивши, що щось, у чому вони мають потребу, закінчується, вони одразу поповнюють запаси, тому ніколи й ні в чому не відчувають дефіциту.

