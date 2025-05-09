Астрологиня назвала найбільш емоційно недоступні знаки зодіаку

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Зміст Діва Риби Козоріг

Здавалося б, і вмовляємо, і пояснюємо, і навіть — особливо, якщо йдеться про чоловіків — плачемо чи влаштовуємо істерики, але у відповідь натрапляємо на повну байдужість і небажання нас розуміти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбыльш емоційно недоступні знаки зодіаку.

Діва

Не можна сказати, що Діви зовсім нікому не співчувають, але їхня здатність до співчуття суворо обмежена — вона поширюється тільки на них самих. До решти представники знака підходять з суворою міркою, вважаючи, що вони самі у всьому винні, а тому не заслуговують ні на розуміння, ні на співчуття.

Риби

Рибам невластива чуйність, тому на допомогу тому, хто їх про це попросить, вони прийдуть тільки в крайньому разі. І річ не в тому, що вони злі й недоброзичливі люди, просто впевнені, що зі своїми проблемами кожен має давати раду сам, а то вони ще — не дай боже! — що-небудь зроблять не так.

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Козоріг

Козороги ніколи і ні з ким не діляться своїми почуттями — вони вважають за краще таїти їх глибоко в душі. Причини тому можуть бути різними — одні хочуть мати сильніший та мужніший вигляд, інші бояться, що хтось зловживатиме їхньою відвертістю, але факт залишається фактом — на емоції вони скупі.

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