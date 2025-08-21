Астрологиня назвала найгірших керівників за знаком зодіаку

Гороскоп / © Credits

А там багато що залежить не тільки від колективу, а й — іноді навіть більшою мірою — від керівництва. Тим, у кого воно хороше, пощастило, а тим, у кого бажає кращого, — навпаки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найгірших керівників за знаком зодіаку.

Діва

Діви — головні перфекціоністи зодіакального кола, які безжально вимогливі навіть до самих себе, про інших — особливо підлеглих — уже й говорити не доводиться. Їх представники знака можуть буквально принижувати, змушуючи виконувати свою роботу ідеально, а це неможливо робити на постійній основі.

Козоріг

Козороги бувають надто суворі до своїх підлеглих, коли ті не виконують їхніх розпоряджень детально, а це не завжди буває можливим. Але представники знака точно знають, що хочуть отримати в результаті, і якщо їм не вдається цього домогтися, можуть розлютитися і накричати, а це не кожен витримає.

Риби

Риби, як правило, дуже погано можуть сформулювати мету, яку вони ставлять перед своїми підлеглими, і ще гірше — пояснити їм, що і як вони мають зробити. Працювати з керівником, який посилає «туди, не знаю, куди, зроби те, не знаю, що», — ще те «задоволення», далеко не всім воно припаде до смаку.

