- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 794
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала найкращих дружин зодіаку
Обираючи супутницю життя, чоловіки, як правило, керуються винятково почуттями.
Але для щасливого сімейного життя цього часом буває недостатньо, потрібні й інші — часто рідкісні — якості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих дружин зодіаку.
Рак
Жінок-Раків можна назвати ідеальними дружинами: вони спокійні, поступливі, не створюють конфліктних ситуацій і, до того ж, є чудовими господинями — у них у домі завжди чисто, затишно і смачно пахне. Єдиним їхнім недоліком є ревнощі, але їх можна вважати ще однією ознакою кохання.
Риби
Жінки-Риби дуже чутливі, до того ж, не тільки до себе самих, але, насамперед, до тих, хто перебуває поруч з ними. Супутника свого життя вони розуміють не тільки з пів слова, а й з пів погляду, тому він точно не може сказати, що його не підтримують і не співчувають йому у всіх ситуаціях.
Телець
Жінки-Тельці — як представниці стихії Землі — розуміються на чуттєвих задоволеннях, тому їхнє кохання не тільки сильне, а й винахідливе. До того ж, вони чудово готують, тому легко знаходять дорогу до серця чоловіка, зокрема й через шлунок — у повній відповідності зі знаменитою народною мудрістю.
Читайте також: