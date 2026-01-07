Астрологиня назвала найкращих дружин зодіаку

Гороскоп / © Credits

Але для щасливого сімейного життя цього часом буває недостатньо, потрібні й інші — часто рідкісні — якості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих дружин зодіаку.

Рак

Жінок-Раків можна назвати ідеальними дружинами: вони спокійні, поступливі, не створюють конфліктних ситуацій і, до того ж, є чудовими господинями — у них у домі завжди чисто, затишно і смачно пахне. Єдиним їхнім недоліком є ревнощі, але їх можна вважати ще однією ознакою кохання.

Риби

Жінки-Риби дуже чутливі, до того ж, не тільки до себе самих, але, насамперед, до тих, хто перебуває поруч з ними. Супутника свого життя вони розуміють не тільки з пів слова, а й з пів погляду, тому він точно не може сказати, що його не підтримують і не співчувають йому у всіх ситуаціях.

Телець

Жінки-Тельці — як представниці стихії Землі — розуміються на чуттєвих задоволеннях, тому їхнє кохання не тільки сильне, а й винахідливе. До того ж, вони чудово готують, тому легко знаходять дорогу до серця чоловіка, зокрема й через шлунок — у повній відповідності зі знаменитою народною мудрістю.

