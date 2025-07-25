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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Астролог назвав наймеркантильніші знаки Зодіаку

Людей, абсолютно байдужих до матеріальних благ узагалі і грошей зокрема, в природі не існує.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі ставлять вигоду на чільне місце, нехтуючи рештою життєвих і професійних чинників - на це здатні тільки найжадібніші Астролог Людмила Булгакова назвала наймеркантильніші знаки Зодіаку.

Діва

Діви пальцем не поворухнуть, якщо не побачать вигоду для себе в тому вчинку, який їх попросять зробити, тому, перш ніж звернутися до них по допомогу, потрібно подумати про те, чим їх можна зацікавити, - якщо це вдасться, вони дуже старатимуться і зроблять усе можливе й неможливе.

Козеріг

Козероги прагматичні за своєю натурою, але це не означає, що, в пошуках вигоди, вони демонструють відсутність позитивних якостей і переслідують неблагородні цілі щодо інших людей - у їхніх діях не буває нічого особистого, а якщо вони можуть чимось допомогти, то обов'язково це зроблять.

Рак

Раки, хоч у це й важко повірити, один із наймеркантильніших знаків Зодіаку. Попри зовнішню вразливість і плаксивість, які, здавалося б, припускають цілковиту нехитрість, вони ніколи не упускають свого, заводячи дружбу - і навіть даючи надію на своє кохання тим, хто може бути їм у чомусь корисним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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