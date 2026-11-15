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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
868
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала найнезручніших жінок зодіаку

На запитання, що чоловік шукає у стосунках із жінкою, кожен відповідає по-своєму — тут скільки людей, стільки й думок.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Проте незалежно від того, визнають вони це чи ні, дуже часто одним із найважливіших пунктів у переліку побажань є зручність, хоча не всім вдається отримати бажане.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнезручніших жінок зодіаку.

Рак

Жінки-Раки на перший — та, мабуть, і на другий — погляд здаються ідеально зручними подругами життя, але провівши з ними певний час, партнер розуміє, що ці хазяйновиті творчині домашнього затишку схильні до нападів ревнощів та істерик, чим можуть виснажити всю душу — про який комфорт може йтися.

Стрілець

Жінки-Стрільці надто незалежні, щоб бути зручними: вони з’являються у житті чоловіка внаслідок найрізноманітніших — часом незалежних від нього — обставин, а от йдуть тоді, коли захочуть, і утримати їх, якщо вони вирішили, що все скінчено, неможливо — ні теоретично, ні практично.

Водолій

Жінки-Водолії приємні у спілкуванні, але водночас абсолютно непередбачувані: їхньому партнерові часто здається, що він живе, як на пороховій бочці — важко передбачити, коли вона вибухне. Поруч із представницями цього знака весь час треба бути насторожі, і, зрештою, не всі витримують постійні сюрпризи та тікають.

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