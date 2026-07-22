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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найнещасливіші знаки зодіаку

Удача — це мінлива річ: сьогодні вона є, а завтра раптом кудись зникає.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але не можна заперечувати, що одним із нас завжди — або майже завжди — щастить, а інші рідко стикаються зі сприятливим збігом обставин, який зазвичай називають удачею, хоча в більшості випадків вони самі в цьому винні.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнещасливіші знаки зодіаку.

Овен

Овни не люблять чекати, аналізувати ситуацію та ретельно обмірковувати деталі своїх дій, через що в найвідповідальніші моменти припускаються серйозних помилок. Ну, а оскільки змінити себе й стати спокійнішими та неквапливішими вони не можуть, їм залишається лише звинуватити у всьому власну невдачу.

Рак

Раки — практично всі без винятку — переконані, що людей, яким так само не щастить, як їм, у світі не існує, хоча, якби вони не були такими емоційними, примхливими, сльозливими та недовірливими, багатьох проблем їм вдалося б легко уникнути, а так, поки інші діють, вони ллють сльози — як може повести в такій ситуації?

Стрілець

Стрільці часто здаються оточенню улюбленцями долі, але лише самі представники цього знака знають, що могли б досягти ще більшого, якби, на їхню думку, у потрібний момент їм по-справжньому пощастило. Представників цього знака підводить їхнє прагнення брати все на себе, не звертаючись ні до кого за допомогою, і ось їхня удача й переходить до інших.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
566
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