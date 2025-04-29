Астролог назвав найпильніші знаки Зодіаку

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Зміст Близнюки Козеріг Скорпіон

Постійно перебуваючи напоготові, перебуваючи в курсі всіх обставин і не упускаючи жодної деталі, можна з одного боку уникнути неприємностей, які для інших стали б несподіваними, з іншого, а з іншого, вчасно встигнути туди, де вдасться з вигодою для себе вирішити важливі питання. Астролог Людмила Булгакова назвала найпильніші знаки Зодіаку.

Близнюки

Близнюкам вдається те, на що інші знаки Зодіаку категорично слати не здатні, — подивитися на той самий предмет чи подію з двох різних сторін одночасно. Саме це дозволяє їм бачити як можливості, так і небезпеки, які їм випадають — як і всім — на кожному кроці.

Козеріг

Козероги вміють усе прораховувати наперед, тому розуміють, до яких наслідків — чи позитивних, чи негативних — може призвести та чи інша подія. До того ж вони ніколи не розслабляються і весь час стежать за тим, що відбувається, так що застати їх зненацька неможливо.

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Скорпіон

Скорпіони — один із найнедовірливіших знаків Зодіаку, тому живуть за принципом «довіряй, але перевіряй». Вони завжди готові уважно вислухати свого співрозмовника, але не поспішають приймати його слова на віру, тож обдурити їх практично нікому не вдається.

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