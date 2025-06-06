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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала найрозумніших чоловіків зодіаку

Розум не є гендерною категорією, він притаманний представникам як чоловічої, так і жіночої статі. Однак найрозумніші знаки зодіаку серед жінок та чоловіків не збігаються.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Багатьом із нас хочеться бачити поряд розумного супутника життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найрозумніших чоловіків зодіаку.

Водолій

Одна з головних рис чоловіків-Водоліїв — вміння не лише висувати воістину геніальні ідеї, а й успішно втілювати їх у життя. Водночас незрозуміло, звідки вони їх беруть — іноді створюється враження, що свої феноменальні та визначні думки вони одержують безпосередньо з космосу.

Діва

Головна зброя чоловіків-Дів — залізна логіка та вміння прораховувати всі можливі варіанти своїх дій не на один чи два, а на кілька кроків наперед — їх можна назвати справжніми шахістами зодіаку. Не варто навіть намагатися сперечатися з представниками цього знака — вони в будь-якому разі мають рацію.

Козоріг

Козороги-чоловіки підпорядковують свої життя та діяльність раціональності, визначити і намітити яку можна, тільки добре покрутивши мозком, а у представників знака з цим проблем не виникає. Вирізняє їх і залізна дисципліна, без якої не вдасться втілити жодну ідею в життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
428
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