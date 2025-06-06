Астрологиня назвала найрозумніших чоловіків зодіаку

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Зміст Водолій Діва Козоріг

Багатьом із нас хочеться бачити поряд розумного супутника життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найрозумніших чоловіків зодіаку.

Водолій

Одна з головних рис чоловіків-Водоліїв — вміння не лише висувати воістину геніальні ідеї, а й успішно втілювати їх у життя. Водночас незрозуміло, звідки вони їх беруть — іноді створюється враження, що свої феноменальні та визначні думки вони одержують безпосередньо з космосу.

Діва

Головна зброя чоловіків-Дів — залізна логіка та вміння прораховувати всі можливі варіанти своїх дій не на один чи два, а на кілька кроків наперед — їх можна назвати справжніми шахістами зодіаку. Не варто навіть намагатися сперечатися з представниками цього знака — вони в будь-якому разі мають рацію.

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Козоріг

Козороги-чоловіки підпорядковують свої життя та діяльність раціональності, визначити і намітити яку можна, тільки добре покрутивши мозком, а у представників знака з цим проблем не виникає. Вирізняє їх і залізна дисципліна, без якої не вдасться втілити жодну ідею в життя.

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