Астрологиня назвала найвразливіші знаки зодіаку

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Але одні з нас стоїчно переносять навіть найскладніші — як професійні, так і життєві випробування, а інші через тонку душевну організацію, образно кажучи, непритомніють через будь-яку дрібницю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвразливіші знаки зодіаку.

Рак

Раки подібні до молюсків: будь-яка «піщинка», що потрапила на їхню ніжну «шкіру», доти обростатиме їхніми переживаннями, поки не перетвориться на повноцінну «перлину» — тільки після цього, та й то далеко не завжди, їм вдається позбутися того, що їх так сильно зачепило.

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Терези

Терези — представники одного з найвразливіших знаків зодіаку, оскільки важко переживають будь-які події — або ті, що виходять від оточення, слова, — які їх засмучують. Вони одразу ж впадають в істерику, вважаючи, що їх ніхто не любить, а навколо них — самі вороги.

Овен

Овни тільки здаються людьми байдужими до чужих «наїздів» — таку видимість створює властива їм запальність. Насправді вони сприймають близько до серця будь-які випади та образи, які справляють на них сильне враження, і довго через них переживають.

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