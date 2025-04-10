Астрологиня назвала найзагадковіші знаки зодіаку

Гороскоп / © Credits

Реклама

А ось інших можна вивчати все життя, але так і не розібратися, що до чого, — надто вже це таємничі та містичні особистості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найзагадковіші знаки зодіаку.

Скорпіон

Скорпіони в рейтингу найзагадковіших знаків зодіаку, без сумніву, посідають перше місце — у цьому сенсі їх навряд чи хтось може перевершити. Річ у тім, що з цими якостями — таємничістю та непередбачуваністю — представники знака народжуються, тож розгадати їхні секрети неможливо.

Риби

Риби є таємницею не тільки для інших, але й для самих себе: оточенню важко передбачити, як вчинять представники знака в тій чи тій ситуації, оскільки вони й самі не завжди знають, що зроблять у конкретний момент, тому, перебуваючи поруч із ними, потрібно бути готовими до всього.

Реклама

Козоріг

Таємничість і загадковість Козорогів пояснюється їхньою замкнутістю та закритістю. Водночас на перший — або поверховий — погляд вони не здаються людьми простими і навіть нехитрими, але їхні близькі знають, що в глибині душі вони зовсім інші — глибші і цікавіші, і це приємна несподіванка.

Читайте також: