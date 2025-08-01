Астрологиня назвала найзаздрісніших подруг зодіаку

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Зміст Діва Риби Близнята

На жаль, далеко не всі друзі-приятелі здатні — і хочуть — нам її надати.

А деякі й навпаки — всіляко, таємно чи явно, демонструють нам свою недоброзичливість, яка найчастіше продиктована банальною заздрістю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найзаздрісніших подруг зодіаку.

Діва

Діви часто маніпулюють оточенням, звинувачуючи його у заздрості, хоча самі в рейтингу заздрісних подруг перебувають, мабуть, на першому місці. В усьому винен притаманний представницям знака перфекціонізм: побачивши у своїй — навіть найкращій — подрузі те, чого немає в них самих, вони ніколи і нізащо їй цього не пробачать.

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Риби

Риби, заздрячи близькій подрузі, начебто й не поводяться відверто вороже, але приховати своїх негативних почуттів усе-таки не можуть. Їхня заздрість проявляється в постійних порівняннях людини, що викликає в них прикрість, з іншою, як їм здається, успішнішою, тим самим вони принижують її успіхи й досягнення.

Близнята

Близнята вміють приховувати свою заздрість і, треба визнати, їм це чудово вдається. Ба більше, вони можуть наступити їй «на горло» і навіть — за потреби — допомогти щасливішій за них подрузі. Але негативні емоції все ж таки знайдуть вихід, набувши вигляду жартів, що ближче до іронії, ніж до гумору.

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