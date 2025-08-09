Астролог назвав спокійні та врівноважені знаки Зодіаку

Гороскоп / © Credits

Зміст Телець Терези Козеріг

Але й час народження відіграє тут не останню роль - саме він значною мірою визначає такі якості характеру. Астролог Людмила Булгакова назвала спокійніші та врівноважені знаки Зодіаку.

Телець

Тільці мають серйозний механізм гальмування, який дозволяє їм контролювати себе в найнепростіших – конфліктних – ситуаціях, демонструючи рідкісний спокій та витримку. Тим не менш, зірки нікому не радять відчувати їхнє терпіння до нескінченності – зрештою, це може закінчитися серйозним вибухом.

Терези

Терези – і про це свідчить сама назва їхнього знака – найурівноваженіші представники зодіакального кола. Щоправда, перш ніж віднайти стан дзен, вони повинні «похитатися» з боку на бік, зате в результаті на них сходить спокій, завдяки якому вони без психологічних сплесків приймають будь-яку ситуацію.

Козеріг

Козероги демонструють зовнішній спокій у найпростіших життєвих ситуаціях, хоча це їхній стан дуже далекий від ранкового, який може вирувати, як лава всередині сплячого вулкана. Але представники знаку вважають, що демонструвати свої почуття на людях, як мінімум, незручно, а як максимум – небезпечно.

